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Haluk Bilginer, Zeki Müren rolünde

22.07.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senarist Levent Kazak, yönetmenliğini Ezel Akay’ın üstleneceği, başrolünde Haluk Bilginer’in yer alacağı Zeki Müren’in Öpücüğü filminin senaryosunu bitirdiğini açıkladı. 15 yıl sonra bir araya gelen ekip, filmin çekimlerine ekim ayında başlayacak.

Haluk Bilginer, Zeki Müren rolünde

Usta yönetmen Ezel Akay, daha önce 'Neredesin Firuze?' ve 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' filmlerinde beraber çalıştığı Haluk Bilginer ve Levent Kazak ile yeni projesinde de bir araya geliyor. Üç önemli isim Zeki Müren’in Öpücüğü adını taşıyan filmde birlikte çalışacaklar.

İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Levent Kazak, hazırlıkların bittiğini sosyal medya hesabı üzerinden şöyle duyurdu:

“Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren’i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer’le.”

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"ZEKİ MÜREN'İ CANLANDIRMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak’ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren Zeki Müren’in Öpücüğü'nün çekimleri ekim ayında başlayacak. Zeki Müren’i Haluk Bilginer canlandıracak.

Haluk Bilginer, 2009 yılında bir gazeteye verdiği söyleşide Zeki Müren’i canlandırmak istediğini şöyle dile getirmişti:

“Türkiye’yi özellikle 70’li yılları anlatmak için Zeki Müren çok iyi bir araçtır. Senaryonun çalışmalarına başladım. Zeki Müren’i canlandırmayı çok istiyorum.”

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Haluk Bilginer Zeki Müren
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