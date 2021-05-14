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Haluk Levent, 1992 yılında yapılan o haberi paylaştı: Çok duygulandım

14.05.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından 1992 yılında hakkında yapılan bir gazete haberini paylaştı. Levent paylaşımında "Çok duygulandım. Henüz albüm yok. Elimde gitar sokakta şarkılar söylüyorum" notunu yazdı.

Haluk Levent, 1992 yılında yapılan o haberi paylaştı: Çok duygulandım

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Levent, 1992 yılında bir gazetede çıkan ve sokakta şarkı söylerken çekilen fotoğrafının yer aldığı gazete küpürünü paylaştı.

Levent paylaşımında, "Çok duygulandım. Arkadaşlar bulmuş. Henüz albüm yok. Elimde gitar sokakta şarkılar söylüyorum.
Ahmet Şık fotoğrafımı çekmiş haberim yapılmış. (1992)" notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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YENİ ALBÜM ÇIKARDI

Şarkıcı Haluk Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil'in en çok sevdiği 15 türküyü yorumladığı 'Vasiyet' albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Haluk Levent albümünü Anneler Günü’nden 2 gün önce çıkardı.


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Haluk Levent
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