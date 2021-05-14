Haluk Levent, 1992 yılında yapılan o haberi paylaştı: Çok duygulandım

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Levent, 1992 yılında bir gazetede çıkan ve sokakta şarkı söylerken çekilen fotoğrafının yer aldığı gazete küpürünü paylaştı.
Levent paylaşımında, "Çok duygulandım. Arkadaşlar bulmuş. Henüz albüm yok. Elimde gitar sokakta şarkılar söylüyorum.
Ahmet Şık fotoğrafımı çekmiş haberim yapılmış. (1992)" notunu yazdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Şarkıcı Haluk Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil'in en çok sevdiği 15 türküyü yorumladığı 'Vasiyet' albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Haluk Levent albümünü Anneler Günü’nden 2 gün önce çıkardı.
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