MAGAZİN

Haluk Levent AHBAP için başkan arıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haluk Levent AHBAP için başkan arıyor!

Levent, Türkiye genelinde pek çok yardıma muhtaç insana ulaşma fırsatı bulduğu derneğin başkanlığını geride bıraktığımız yıl da başka bir isme bırakmak istemiş çok sayıda ismin de kapısını çalmıştı. Altına imza attığı başarılı sosyal sorumluluk projeleri ile kendisinden söz ettiren şarkıcı yeni seçim döneminde de yine koltuğunu yeni bir isme bırakmak istediğini açıkladı. Twitter hesabı üzerinden takipçilerine seslenen ve “Bu yıl da ‘koltuğa yapışıp kalmamak için’ AHBAP başkanlığını bırakmak istiyorum. AHBAP şu anda güven açısından en güzel yerde. Geçen yıl seçtiğiniz ilk 5 sanatçıya teklif götürmüştük kabul etmemişlerdi. Bu yıl yeniden oylayalım. Yine teklif götürelim. Haydi yazın canlarım. Kim?” şeklinde bir çağrıda bulunan Levent, sonrasında bir kafa karışıklığı olmaması adına teklif götürdüğü isimleri açıkladı.

KABUL ETMEYEN İSİMLERİ PAYLAŞTI

Haluk Levent takipçilerinden gelen isim önerileri arasından tekrar olmaması adına geçen yıl teklif götürdüğü beş ünlü ismi sıraladı. Levent bunu yaparken böylesi önemli ve değerli bir sosyal sorumluluk görevini kabul etmediğini söylediği isimleri de ifşa etmiş oldu.

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