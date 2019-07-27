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Haluk Levent 'Çok dost kaybedebilirim' diyerek af diledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Hamile kediyi Pitbull köpeğinin önüne atan çocuklara sahip çıkacağını söyleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Levent, "Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin" dedi.

Haluk Levent 'Çok dost kaybedebilirim' diyerek af diledi

Kurucusu olduğu AHBAP'a gelen yardım talepleriyle yoğun bir şekilde ilgilenen ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Adana'da hamile kediyi Pitbull köpeğine atarak parçalatan çocuğa sahip çıkacağı açıklamasıyla sosyal medyada olay olmuştu.

TELEFONUNA GELEN MESAJ VE ÇAĞRI ARTTI

Bu girişimiyle gündemin en çok konuşulan ismi haline gelen Haluk Levent, Twitter'dan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.

"ÇOK DOST KAYBEDEBİLİRİM BU GİDİŞLE"

Levent'in paylaşımı şöyleydi: "3 yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!"

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haluk levent twitter

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