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Haluk Levent, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Adana Kozan'da hayranlarıyla buluştu

28.10.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Adana Kozan'da konser verdi. Memleketi olan Adana'da on binlerce hayranıyla buluşan Haluk Levent, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Haluk Levent, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Adana Kozan'da hayranlarıyla buluştu

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi birlikte meşaleli ve Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi. Türk bayrakları ve meşalelerle yüzlerce kişinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi bando takımı, zabıta ekipleri ile hazırlanan kortej ve açılan büyük Türk bayrağı ile göç yolundan Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'na yüzlerce vatandaş ile birlikte yürüyüş düzenlendi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları dalgalandırıldı. Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'nda ise yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile Haluk Levent konseri ile sanatçı hayranları ile buluştu.

HALUK LEVENT SAHNE ALDI

Konuşmaların ardından sanatçı Haluk Levent sahne alarak hayranları ile buluştu. Sanatçı sahnede ve hayranlarının arasında sevilen şarkılarını seslendirirken konsere ev sahipliği yapan belediye başkanlarının hediyelerini kabul etti.

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Tapaneli Kadın Kooperatifi ve Kozan Belediyesi yöresel ürünlerden oluşan hediye sepetini kabul eden Haluk Levent Kozan’da en sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte seslendirdi

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