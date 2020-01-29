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Haluk Levent deprem sonrası 1,5 milyon TL bağış topladı! Bakın ne yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Haluk Levent, AHBAP çatısı altında Elazığ'daki depremzedeler için 1,5 milyon TL topladıklarını açıkladı. Levent bakanlarla görüşecek konteyner alımı için harekete geçtiklerini duyurdu.

Haluk Levent deprem sonrası 1,5 milyon TL bağış topladı! Bakın ne yaptı

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal ederek hemen yardım için harekete geçen Haluk Levent yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP ile ilk andan itibaren depremzedeler için çalışmaya başladı. Levent, depremin ardından yaptığı açıklamada yaklaşık 380 bin TL’lik bir destekte bulunacaklarını açıklamıştı.

Levent’in bu açıklamasının ardından AHBAP’a yardım yağdı. 1,5 milyon TL toplandığını açıklayan Levent, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve yardımların nasıl değerlendirildiğini anlattı. Levent açıklamasında "384 bin TL idi. Sayenizde 1.5 milyon TL oldu. Elazığ’da sayın bakanlarımız ve sayın valimiz ile görüştüm.

levent

1 milyon TL’sini konteyner alımı için Valilik’le, 500 bin TL’sini ise (9 evin yeniden yapımı için) ayıracak. Kaymakamlık ile anlaştık. Ödeme gitti. Bilginize. Para bitti" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haluk levent diye yazılır Adam diye okunur Adamsın helal olsun
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