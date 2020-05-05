MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent duyurdu! Ülker teyze evine kavuştu

Haluk Levent duyurdu! Ülker teyze evine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 09:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından gündeme getirilen 76 yaşındaki Ülker Teyze, artık Altındağ Belediyesi'ne emanet. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, kendi mahallesinde yepyeni bir eve kavuşan Ülker Teyze, bugün yeni eşyalarla döşenmiş sıcacık yuvasına taşındı.

Haluk Levent duyurdu! Ülker teyze evine kavuştu

76 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün yüzü güldü. Derme çatma, ısınma imkanı olmayan ve yaşam koşulları çok zor bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz'ü ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştı.

AW007942_01

Haluk Levent'in paylaşımının ardından harekete geçen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle Ülker Güleryüz sımsıcak bir yuvaya kavuştu. İkamet etmek istediği mahallede eve kavuşan Ülker Teyze'ye, yepyeni eşyalar alındı, evi baştan aşağı döşendi.

AW007942_02

Ülker Teyze'nin yeni evine taşınma sürecini yakından takip eden Başkan Balcı "Ülker Teyzemiz artık bize emanet. Artık onun Altındağlı kardeşleri, çocukları ve torunları var" dedi.

AW007942_09

Ülker teyzenin sağlığıyla da yakından ilgilendiklerini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Kendisine sağlıklı, hayırlı ve huzurlu ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

AW007942_03

SICACIK BİR YUVA

Çok kısa bir süre önce, Ülker Güleryüz'ün kimsesi olmadığı için, derme çatma bir barakada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Başkan Balcı, Ülker Teyze'nin yepyeni bir hayata kavuşmasının hikayesini şu sözlerle anlattı:

AW007942_04

"Ülker Teyzemizden sanatçı Haluk Levent sayesinde haberimiz oldu. Teyzemiz 76 yaşında ve kimsesizdi. Çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyordu.

AW007942_07

Haberimiz olur olmaz hemen harekete geçtik ve teyzemizle tanıştık. Ülker teyzemiz o kadar yalnızdı ki, yaşadığı hayatın zor koşulları değil, yalnızlık belini bükmüştü daha çok. Biz de kendisine, bundan böyle kocaman bir ailesi olduğunu söyledik.

AW007942_05

Altındağ'ın ve Altındağ Belediyesi'nin onu sevgiyle bağrına basacağını, Altındağ'ın altın kalpli insanlarının onu da aile bireyleri gibi benimseyeceğini anlattık. Ülker teyzemizin yüzünün güldüğünü görmek çok güzel.

AW007942_08

Artık yepyeni eşyalarla döşenmiş, sıcacık bir yuvası var. Hiç üşümeyecek, ömrünün kalan kısmını huzur içinde bu evde geçirecek inşallah."

AW007942_06

HALUK LEVENT'E TEŞEKKÜR

Ülker Güleryüz'ün yeni evine kavuşmasının ardından sanatçı Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'ya teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Cumhurbaşkanı açıklar açıklamaz...Cumhurbaşkanı açıklar açıklamaz...
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haluk levent, ülker teyze,

En Çok Okunan Haberler

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında açıklama

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Övüç Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; Ece Seçkin bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanı açıklar açıklamaz...

Bahar Şahin dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı

Dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı

Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Hatipoğlu'nun canlı yayına katılıp o soruyu sordu!

Nihal Candan'dan samimi itiraflar! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

Nilay Dorsa: Mayomu giyip, kendimi terasa attım

'Mayomu giyip kendimi terasa attım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.