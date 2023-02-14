Haluk Levent'i rahatsız eden görüntü! "Bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz"

Kahramanmaraş merkezli büyük iki depremden 10 il etkilendi. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremlerden sonra herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ve afet bölgeleriyle dayanışmak için yardım kolileri hazırlanıyor.

Ancak bazı koliler var ki göreni utandıran cinsten... Makyaj malzemesinden abiye kıyafete, topuklu ayakkabıdan yırtık pantolonlara kadar çeşitli eşyanın gönderildiği afet bölgesinde olan Haluk Levent isyan etti.

Levent afet bölgesine gelen kıyafetlerin bazılarını göstererek "İşimizi gücümüzü bıraktık, bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz… İkinci el eşya göndermeyin. Biz bunları nerede yıkatalım nerede ütületelim" dedi.