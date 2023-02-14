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  4. Haluk Levent'i rahatsız eden görüntü! "Bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz"

Haluk Levent'i rahatsız eden görüntü! "Bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz"

14.02.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem olduğu andan beri elimdeki tüm imkanları kullanan, bağış toplayan, deprem bölgesine ihtiyaçları götürmeye çabalayan Haluk Levent gelen yardım kolilerinin bazılarını paylaştı ve "İşimizi gücümüzü bıraktık, bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli büyük iki depremden 10 il etkilendi. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremlerden sonra herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ve afet bölgeleriyle dayanışmak için yardım kolileri hazırlanıyor.

Ancak bazı koliler var ki göreni utandıran cinsten... Makyaj malzemesinden abiye kıyafete, topuklu ayakkabıdan yırtık pantolonlara kadar çeşitli eşyanın gönderildiği afet bölgesinde olan Haluk Levent isyan etti.

Ekran Alıntısı

Levent afet bölgesine gelen kıyafetlerin bazılarını göstererek "İşimizi gücümüzü bıraktık, bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz… İkinci el eşya göndermeyin. Biz bunları nerede yıkatalım nerede ütületelim" dedi.

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