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Hakan Hatipoğlu büyük yıkıma uğrayan Antakya sokaklarını paylaştı! "Aklımdan gitmeyen görüntüler ve burnumdan gitmeyen kokular var"

14.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan Hakan Hatipoğlu büyük yıkıma uğrayan Antakya sokaklarını sosyal medyada paylaştı. Eski ve yeni hallerini gösterdiği sokaklarla dikkat çeken Hatipoğlu "Aklımdan gitmeyen görüntüler ve burnumdan gitmeyen kokular var" dedi.

6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Türkiye'yi sallayan deprem tüm ülkede büyük yaralar açtı. Binlerce insanın kaybı, yıkılan şehirler ve geride kalanlar... 10 ili yıkan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok insan afet bölgesine koştu. Bunlardan biri de Hakan Hatipoğlu idi.

Geçtiğimiz günlerde Taha Duymaz'ın enkazda kaldığı evin deprem öncesi halini paylaşan eski yarışmacı bu sefer de Antakya sokaklarını paylaştı. Hatipoğlu "Antakya… 3 ay önce ve 3 gün önce" notuyla yaptığı paylaşımla büyük yıkımı gözler önüne serdi.

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"HATAY ARTIK YOK"

Hakan Hatipoğlu duygularını ise şu sözlerle ifade etti:

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"Kötüyüm, kötüyüz çok kötü durumdayız. Kalbimden gitmeyen acılar, aklımdan gitmeyen görüntüler ve burnumdan gitmeyen kokular var. Çok büyük bir felaket yaşadık. Alınacak çok ders var… Gezmeyi severim, ülkemizde gezip anlatmaya doyamadığım 3 il vardır dostlarım bilir çünkü hep söylerim bunu; Çanakkale, Rize ve Hatay… Ve o Hatay artık yok… Maraş, Antep, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya…

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"ÇOK ÜZGÜNÜM SİNDİREMİYORUM"

Allah bir daha yaşatmasın diyeceğim ama şunu da eklemek istiyorum; tabii ki yaşatan Allah buna şüphe yok ama Allah insanı yaratırken akıl vermiş, vicdan vermiş. Hadislerimizde peygamber efendimiz S.A.V, ve Kuran-ı Kerim'de kul hakkından sıkça söz edilmiş ve 'Bana her şeyle gelin, ama kul hakkı ile gelmeyiniz' denilmiş. Şu binalardan on lira fazla kazanacağım diye çalan çırpan, depremde bir çocuğun bir insanın hatta bir hayvanın, çiçeğin bile zarar gelmesine sebep olan, ve ve ve deprem sonrası fırsatçılık yapan kim varsa ben hakkımı helal etmiyorum. Allahı'm sen ver cezalarını. Çok üzgünüm sindiremiyorum, on binlerce canı bu kadar kolayca yitirmemizi."


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