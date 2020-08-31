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Haluk Levent'in Yenikapı Konseri'nde 30 Ağustos coşkuyla kutlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 01:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde Yenikapı’da Haluk Levent konseriyle zafer coşkusu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser "Park Et Seyret" etkinlikleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı.

Haluk Levent'in Yenikapı Konseri'nde 30 Ağustos coşkuyla kutlandı!

İstanbul’un çeşitli noktalarında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Zafer coşkusunun yaşandığı yerlerden biri de Yenikapı Etkinlik Alanı oldu. İBB tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle "Park Et Seyret" etkinlikleri kapsamında Haluk Levent, Büyük Taarruz’un 98’inci yıl dönümünde konser verdi. Araçlarıyla gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak konserde eğlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konsere eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı.

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Konserin açılışını yapan İmamoğlu, "Bu günler tedbirlerle yaşadığımız, önce sağlık dediğimiz günler. Bu zor günlerde birbirimizi tutkuyla kucakladığımız, sarıp sarmaladığımız ve umutla geleceğe baktığımız anlar vardır. İşte bu zor anlardan birisi de milli bayramlarımızdır. Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamak o büyük umudu yüreğinde hissetmek demektir. İstanbul’da Türkiye’de dünyanın dört bir köşesinde bu büyük heyecanı, Zafer Bayramı’mızı bizimle kutlayan tüm vatandaşlara selam olsun" dedi.

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İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Tarih aslında birbirini takip eder. Bugün tam da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız gün, bu cennet vatanın kapıları bize 1071’de açılmıştır. Malazgirt Zaferi bizim zaferimizdir. 1071’de bize kapıları açılan bu güzel Anadolu’nun kurtarıldığı tarih tekrar bize cennet vatan olduğu tarih de 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. Tam 852 yıl biz yine bu topraklarda ilelebet payidar kalacak bir cumhuriyetin adımlarını attık"

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DHA

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