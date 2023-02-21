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Haluk Levent isyan etti! "AHBAP AFAD'ın alternatifi değil"

21.02.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 şiddetinde yeni büyük depremler gerçekleşti. Depremzedelere ilk günden beri yardım eden kuruluşlardan biri olan AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen AFAD eleştirilerine isyan etti.

Haluk Levent isyan etti! "AHBAP AFAD'ın alternatifi değil"

Haluk Levent, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olan isimler arasında yer alıyor. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bağış toplayan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt verdi. Levent açıklamasında, “AHBAP AFAD’ın alternatifi hiç değildir olamaz da” dedi.

“AFAD GÜZELLEMESİ YAPIYOR DİYENLER…”

Açıklamasına "Ben ne zaman AFAD adını geçirsem “Vay AFAD güzellemesi” yapıyor diyenler!" cümlesi ile başlayan Haluk Levent "Konuyu açalım mı? Örneğin, araba aldınız ehliyet yok. Ehliyeti devletin kurumundan almamışsanız arabayı nasıl kullanacaksınız? Yangın sonrası fidan dikeceksin. Orman Genel Müdürlüğü'nün izni olmadan imkansız! Kısaca hiçbir şeyi kendi başımıza yapamayız. Depremde yangında, selde yani bir afet durumunda devletin arama kurtarması AFAD’tır. Önce bölgeye yerleşir planlamalarını yapar. Yani AFAD devletin bir organıdır. Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız" dedi.
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“KAFAMIZA GÖRE PLAN YAPMIYORUZ”

Ünlü şarkıcı açıklamasında şu cümleler ile devam etti: "Mesela çadır kent mevzusu.. Yani biz ya da başka bir STK çadır kent kurarken kafamıza göre plan yapamıyoruz. Planlanmış alan gösteriliyor bizlere. Ve lojistik destek veriliyor.
Elektrik , jeneratör, tuvalet vs. Ondan sonra çadır satın alıp geliyoruz. Oraya kuruluyoruz. Çünkü gelişigüzel yapamayız!

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“HEPİMİZ AĞLIYORUZ”

Bakın saatlerdir arama kurtarma yapan arkadaşlarla ateş başında oturuyoruz. Yanımda Mustafa var. Sinoplu. Göçük altında kalan bir çocuğu anlatırken ağlıyor ve hepimiz ağlıyoruz. O kadar acı olaylar var ki ve yaşandı ki hepimiz gerçekten kötüyüz. İşte AFAD emekçisi Mustafa ve Mustafa’nın arkadaşları hepsi bu duyguda. Yıllardır AFAD ile protokolümüz var. AHBAP sahadaki 1800 STK'dan bir tanesi. Mütevazı olamyacağım çok şey yaptık yıllardır. “AFAD'da bizim AHBAP'da” cümlesi politik ayrışmayalım mesajdır. Yoksa AFAD bir devlet kurumu AHBAP ise bir dernek.

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“AHBAP AFAD’IN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR”

AHBAP AFAD’ın alternatifi hiç değildir olamaz da.
Mesela bizim sadece 30 kişilik arama kurtarma ekibimiz var ve deprem başından beri çalışıyorlar. Ama AFAD’ın binlerce. AHBAP iyi bir dağıtımcı iyi bir depolaması olan organize bir ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir!"

“YAKINLARINIZ ÖNCELİKLE BU İNSANLARA EMANET“

"Politik duruşunuz ne ise sonuna kadar ona göre davranın tabii ki." diyen Haluk Levent açıklamasını "Eleştiri yapın.
Bu benim konum değil. Fakat AFAD’ın binlerce emekçisi var. Ve yakınlarımız öncelikle bu insanlara emanet. Onların da duyguları var. Bakın şu anda saat 06.34 ve bu insanlar bu hepimiz için burada." cümleleri ile bitirdi.

“ADEM METAN GİBİ BEN DE...“

Haluk Levent dün akşam bölgede yıkılan binaların olduğu ile ilgili yaptığı paylaşım ile ilgili de “Bölgede yaşadığımız ani depremler karşısında hepimiz heyecanla tweet atabiliyoruz. Dün Adem Metan’ın yaşadığı kabus gibi. Ben de çok binanın yıkıldığına tanığım. Ama daha sakin yazabilirdim. İnanın o anki reflex başka bir şey. Kötü niyet olamaz. Adem gibi ben de sildim tweeti” açıklamasında bulundu.

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