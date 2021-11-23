Haluk Levent'le Yeniden programının yayın günü değişti!

Yapımcılığını Global Medya ile Poll Production'un üstlendiği, sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı gerçek yaşam hikayeleri ile ekrana gelen Haluk Levent'le Yeniden perşembe akşamları ekrana geliyordu.

Canlı olarak ekrana gelen ve her hafta ünlü isimlerin de konuk olduğu program, düşük reytingler sebebi ile gün değiştird. Haluk Levent'le Yeniden programı bundan sonra pazar akşamları ekrana gelecek.

Haluk Levent'le Yeniden, canlı yayınla 28 Kasım Pazar 20.00'de Star TV'de.



