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Haluk Levent'le Yeniden programının yayın günü değişti!

23.11.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent'in sunduğu Haluk Levent'le Yeniden programının yayın günü değişti. Canlı yayında ihtiyaç sahiplerine yardım toplanan program artık yeni gününde ekranda olacak.

Haluk Levent'le Yeniden programının yayın günü değişti!

Yapımcılığını Global Medya ile Poll Production'un üstlendiği, sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı gerçek yaşam hikayeleri ile ekrana gelen Haluk Levent'le Yeniden perşembe akşamları ekrana geliyordu.

Canlı olarak ekrana gelen ve her hafta ünlü isimlerin de konuk olduğu program, düşük reytingler sebebi ile gün değiştird. Haluk Levent'le Yeniden programı bundan sonra pazar akşamları ekrana gelecek.

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Haluk Levent'le Yeniden, canlı yayınla 28 Kasım Pazar 20.00'de Star TV'de.

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Star TV Haluk Levent
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