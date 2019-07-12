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Haluk Levent lösemi hastası hayranıyla düet yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 02:29 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği lösemi hastası Ebru Çelen ile düet yaptı.

Haluk Levent lösemi hastası hayranıyla düet yaptı

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız yardım faaliyeti ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren ünlü sanatçı Haluk Levent, bu defa lösemi hastası bir hayranını hastanede ziyaret etti.

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın’da vereceği konser öncesi Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Ebru Çelen ve kızı ile aynı odada kızıyla aynı hastalıkla mücadele veren Yılmaz Çelen’i ziyaret etti.

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Baba kıza geçmiş olsun dileklerini ileten Levent, Ebru Çelen ile ‘Elfida’ isimli şarkıyı seslendirerek düet yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent AHBAP

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