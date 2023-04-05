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Haluk Levent milletvekili adayı olacak mı? Açıklama yaptı

05.04.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği’nin kurucusu ünlü isim Haluk Levent geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketi tarafından yapılan anketin ardından depremden sonra en güvenilen ünlü seçilmişti. Bu haberin ardından Levent’in milletvekili adayı olacağı iddiaları gündeme geldi. Ünlü şarkıcı iddialara yanıt verdi.

Haluk Levent milletvekili adayı olacak mı? Açıklama yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine giden ve çalışmalara katılan Haluk Levent derneği ile beraber çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü şarkıcının mayıs ayında gerçekleşecek olan seçimde milletvekili adayı olacağı iddia edildi. “Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar.” diyen Haluk Levent açıklama yaptı.

“PARTİNİN OYU DİBE DÜŞER”

“Tabii ki öyle bir şey yok.” diyen Haluk Levent açıklamasında “Yıllarca yazdım. Olmadı olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize.” cümlelerine yer verdi.

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EN GÜVENİLEN ÜNLÜ SEÇİLDİ

Bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette depremden sonra en güvenilen ünlü seçilen Haluk Levent bu konuda da bir paylaşım yaptı. “Bu güvenin Ahbap’tan kaynaklı olduğunu biliyorum.” diyen Levent “Güveninize teşekkür ediyorum. Ama tanımayanlar bölümü çok ilginç. Demek ki yüzde 19 için daha çok çalışmalıyız. Gerçi herkes Anadolu Rock dinlemeyebilir” dedi.

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