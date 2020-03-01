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Haluk Levent mülteci çocuklar için yardım çağrısı yaptı! Olumsuz tepkilere yanıtı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Şarkıcısı Haluk Levent kurucusu olduğu AHBAP derneği üyelerine sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, sınır kapılarında bekleyen mülteci çocuklar için yardım çağrısı yaptı. Sınırda aç susuz bekleyen çocuklara yardım çağrısına olumsuz yorumlar alan Levent bakın ne dedi.

Haluk Levent mülteci çocuklar için yardım çağrısı yaptı! Olumsuz tepkilere yanıtı olay oldu

Sosyal medyadan kurduğu AHBAP derneği ile bir çok insana yardım ulaştıran Haluk Levent şimdi de sınırda bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcılar bu yardım çağrısına ise tepki gösterdi.

Haluk Levent sınırda bekleyen çocukları unutmadı ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra!!! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulundu.

Bazı kullanıcıların bu yardım çağrısına tepki göstermesi üzerine Haluk Levent bir paylaşım daha yaptı.

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Haluk Levent tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent, Haluk Levent sınır,

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