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Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever kişinin evine gidip yemek hazırladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 14.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı Haluk Levent son olarak küçük bir kızın ihtiyacı olan özel bir tekerlekli sandalye için harekete geçti. Özel yapım tekerlekli sandalyeyi alan yardımsever kişinin evinde yemek yapıp konser vereceğini söyleyen Haluk Levent sözünü tuttu. Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Levent, Surenur isimli kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evinde konser vereceğini ve yemek yapacağını açıklamıştı. Küçük kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalye kısa süre içinde bir yardımsever tarafından temin edildi.

haluke

Tekerlekli sandalyeyi alan kişiye teşekkür eden Haluk Levent verdiği sözünü tuttu. Evde yemek yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Haluk Levent, 'Surenur’a ihtiyacı olan özel aracı satın alan Erkut arkadaşımıza söz verdiğim gibi konuk oldum. Ona peynirli biberli kıvırcık makarna , tablacı çoban salatası ve süzme yoğurttan ayran yaptım' notunu yazdı.


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Allah, ikinizden de, sizin gibi yardimsever insanlardan da razi olsun..
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