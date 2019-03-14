Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever kişinin evine gidip yemek hazırladı

Haluk Levent, Surenur isimli kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evinde konser vereceğini ve yemek yapacağını açıklamıştı. Küçük kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalye kısa süre içinde bir yardımsever tarafından temin edildi.
Tekerlekli sandalyeyi alan kişiye teşekkür eden Haluk Levent verdiği sözünü tuttu. Evde yemek yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Haluk Levent, 'Surenur’a ihtiyacı olan özel aracı satın alan Erkut arkadaşımıza söz verdiğim gibi konuk oldum. Ona peynirli biberli kıvırcık makarna , tablacı çoban salatası ve süzme yoğurttan ayran yaptım' notunu yazdı.
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Cinayet kan dondurmuştu! Polis harekete geçti: Programın ardından...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 1 yorum