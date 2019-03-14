Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever kişinin evine gidip yemek hazırladı

Haluk Levent, Surenur isimli kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evinde konser vereceğini ve yemek yapacağını açıklamıştı. Küçük kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalye kısa süre içinde bir yardımsever tarafından temin edildi.

Tekerlekli sandalyeyi alan kişiye teşekkür eden Haluk Levent verdiği sözünü tuttu. Evde yemek yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Haluk Levent, 'Surenur’a ihtiyacı olan özel aracı satın alan Erkut arkadaşımıza söz verdiğim gibi konuk oldum. Ona peynirli biberli kıvırcık makarna , tablacı çoban salatası ve süzme yoğurttan ayran yaptım' notunu yazdı.



