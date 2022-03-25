Haluk Levent'ten AHBAP için önemli uyarı: Tek yapmanız gereken...

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, takipçilerini dolandırıcılık konusunda uyardı.

"AHBAP ÜYELERİ PARAYA DOKUNMAZ"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Levent şu ifadeleri kullandı:

"Çok yazdım yeniden yazayım. Kendini “Ahbap üyesi” tanıtan kişiler bazı kurumlardan para isteğinde bulunmuş.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında tek yapmanız gereken polisi aramak. Ahbap kurulduğundan beri ahbap üyeleri paraya dokunmadı dokunmaz sadece aracı olur. Bilginize"



