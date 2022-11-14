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Haluk Levent'ten Ecrin Meydan paylaşımı! O detayı açıkladı

14.11.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir bakanlık çalışanı ile kızının da olduğu açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik" dedi. Kamuoyunda Ecrin'in çocukluk fotoğrafı paylaşılınca yaşı merak konusu olmuştu. Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu konuya açıklık getirdi.

Haluk Levent'ten Ecrin Meydan paylaşımı! O detayı açıkladı

Taksim İstiklal Caddesi’nde akşam üzeri patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.

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BAKAN YANIK AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yüreğimiz İstanbul’daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum.

Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."

ADANA’DA GÖREV YAPIYORMUŞ

Yusuf Meydan’ın Adana’da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yaptığı ve İstanbul’a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ecrin Meydan'ın kamuoyunda çocukluk fotoğrafının paylaşılması üzerine yaşı merak konusu olmuştu. Haluk Levent, konuyla ilgili paylaşım yaparak Ecrin'in şimdiki halini paylaşarak o detayı açıkladı.

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Levent, yaptığı paylaşıma, "Profil fotomdaki Ecrin’in 3 yaşındaki hali.Ecrin'in şimdiki hali sağda gördüğünüz foto. 9 yaşındaydı. (Hepimiz küçüklük fotosunu kullandık) Adana’dan ailece İstanbul’a amcasına kız istemeye geldiler. Dün Adana’ya döneceklerdi. Baba Ecrin'e İstiklal caddesini göstermek istedi." notunu düştü.

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