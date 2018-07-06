MAGAZİN

Haluk Levent'ten gözaltı açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ankara'da 1 ay önce gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gözaltı işleminin 'Yanlışlıkla' yapıldığını söyledi

Haluk Levent'ten gözaltı açıklaması!

Haluk Levent, geçen ay Ankara'da 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

''AZ ÖNCE ADALET BAKANLIĞI'NDAN ÇIKTIM''

Bugün Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent ''Bir ay önce Ankara'da gözaltına alınmıştım.Tüm medya organlarında gözaltına alınma haberim sanki tutuklandım gibi verilmiş bu beni çok rahatsız etmişti. Az önce Adalet Bakanlığından çıktım. Bir memurun yaptığı hata sonucu yanlışlıkla gözaltına alındığım belgelendi. Bilginize.

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Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler avukatım Hüseyin Küçük'te mevcuttur. Kısacası mağdur edildim. Ve duyduğum rahatsızlıktan dolayı da bu bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı hissettim..''

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