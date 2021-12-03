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Haluk Levent'ten Sağlık Bakanı Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

03.12.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olması kararını çok doğru bulduğunu söyledi. SMA hastası bebekler için topladığı yardımlarla da gündemde olan Levent, hastalığın tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine ise "Ne yapacağız şimdi?" diyerek sitem etti.

Haluk Levent'ten Sağlık Bakanı Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Aralık Perşembe günü gerçekleşen SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olacağını duyurdu.

"KARARLAR DOĞRU VE ÖNEMLİ"

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle bugüne kadar çok sayıda SMA hastası bebeğe yardım toplayan sanatçı Haluk Levent ise, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın çok doğru ve önemli olduğunu belirtti.

"NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?"

Ancak SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine sitem eden Levent, "Ne yapacağız şimdi?" dedi.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı SMA toplantısı sonucu: Evlilik öncesi test zorunlu hale geliyor. Risk oluşturan çiftlere tüp bebek devlet karşılayacak. Bu kararlar doğru ve çok önemli. Ama şu anda yüzlerce çocuğun beklediği Zolgensma ilacı için bir açıklama gelmedi. Ne yapacağız şimdi?"

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Fahrettin Koca Haluk Levent
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