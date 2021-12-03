Haluk Levent'ten Sağlık Bakanı Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Aralık Perşembe günü gerçekleşen SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olacağını duyurdu.

"KARARLAR DOĞRU VE ÖNEMLİ"

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle bugüne kadar çok sayıda SMA hastası bebeğe yardım toplayan sanatçı Haluk Levent ise, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın çok doğru ve önemli olduğunu belirtti.

"NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?"

Ancak SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine sitem eden Levent, "Ne yapacağız şimdi?" dedi.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı SMA toplantısı sonucu: Evlilik öncesi test zorunlu hale geliyor. Risk oluşturan çiftlere tüp bebek devlet karşılayacak. Bu kararlar doğru ve çok önemli. Ama şu anda yüzlerce çocuğun beklediği Zolgensma ilacı için bir açıklama gelmedi. Ne yapacağız şimdi?"



