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  4. Haluk Levent'ten takipçilerine güldüren tehdit! "Konserlere gelmezseniz..."

Haluk Levent'ten takipçilerine güldüren tehdit! "Konserlere gelmezseniz..."

22.09.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konserler öncesinde sosyal medya hesabından takipçilerini ve sevenlerini esprili bir dille 'tehdit' etti.

Yaptığı yardımlar ve paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kameraların karşısına uzun saçlı bir perukla çıkan Haluk Levent, hayranlarını Rus Kızılordu Korosu'yla vereceği konsere davet etti.

Ünlü şarkıcı, vereceği konserlere sevenlerini çağırırken "Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak" dedi.

Levent, yaptığı paylaşıma da, "Hepinizi tehdit ediyorum" notunu düştü.

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Haluk Levent
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