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Haluk Levent'ten Talk Show programı! Kral Çıplak ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 16:39 | Son Güncelleme

Türk rock müziğin usta ismi Haluk Levent, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak programı ‘Kral Çıplak’ ile geri dönüyor.

Haluk Levent'ten Talk Show programı! Kral Çıplak ne zaman?

Ahbap Derneği’nin kurucusu, Türk Rock Müziği’nin usta ismi Haluk Levent, YouTube üzerinden yayınlanacak olan yeni programı ‘Kral Çıplak’ ile geri dönüyor.

Talk show programıyla bir çok sürprize imza atmaya hazırlanan Levent 27 yıl önce ilk albümünü çıkardığı tarih olan 13 Mayıs'ta ilk programıyla müzikseverlerle buluşacak ve birbirinden özel konukları ve izleyicileri interaktif olarak ağırlayacak.

‘Kral Çıplak’ta sevenleri için canlı performanslara gerçekleştirilecek olan Haluk Levent, ayrıca Ahbap Derneği gönüllü elçileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent, Kral Çıplak,

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