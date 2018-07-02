Haluk Levent'ten tarihe geçecek yardım seferberliği! Evinde konser verecek

Daha öncede kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) için konserlerinde giydiği yeleğini satan Haluk Levent, bu seferde kulağındaki işitme cihazı çalınan küçük Reşit için harekete geçti.

Twitter hesabından Gaziantep Nizip'te yaşayan küçük Reşit'in işitme cihazının çalındığını duyuran Haluk Levent, durumu iyi olan iş adamı arkadaşlarına seslendi. Şarkıcı, konserlerinde giydiği siyah yeleğini küçük Reşit için 20 bin TL'ye satışa çıkardı.

EVİNDE ÖZEL KONSER VERECEK

İşitme cihazı için 14,500 TL diğer masraflarla toplam 20 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu söyleyen Haluk Levent, yeleğini alan kişinin evine giderek ailesine özel konser verecek.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Attığı tweetin ardından destek mesajları atılan Haluk Levent, "Herkes yardımcı olmak, para yatırmak istiyor Reşit için. Merak etmeyin bu güne kadar 2 yelek sattım 3'üncüsünü de satarız. Siz yarınki kampanya için para ayırın (durumu olanlar). Yarın iki çocuğumuzu yaşatmak için kampanya başlatacağız." dedi.





