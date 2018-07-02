MAGAZİN

Haluk Levent'ten tarihe geçecek yardım seferberliği! Evinde konser verecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

Konserlerinde giydiği yelekleri hayır işleri yapmak için satan Haluk Levent, şimdide işitme cihazı çalınan küçük çocuk için harekete geçti. Haluk Levent, bağış yaparak yeleği satın alan ailenin evine giderek özel konser verecek.

Haluk Levent'ten tarihe geçecek yardım seferberliği! Evinde konser verecek

Daha öncede kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) için konserlerinde giydiği yeleğini satan Haluk Levent, bu seferde kulağındaki işitme cihazı çalınan küçük Reşit için harekete geçti.

Twitter hesabından Gaziantep Nizip'te yaşayan küçük Reşit'in işitme cihazının çalındığını duyuran Haluk Levent, durumu iyi olan iş adamı arkadaşlarına seslendi. Şarkıcı, konserlerinde giydiği siyah yeleğini küçük Reşit için 20 bin TL'ye satışa çıkardı.

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EVİNDE ÖZEL KONSER VERECEK
İşitme cihazı için 14,500 TL diğer masraflarla toplam 20 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu söyleyen Haluk Levent, yeleğini alan kişinin evine giderek ailesine özel konser verecek.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI
Attığı tweetin ardından destek mesajları atılan Haluk Levent, "Herkes yardımcı olmak, para yatırmak istiyor Reşit için. Merak etmeyin bu güne kadar 2 yelek sattım 3'üncüsünü de satarız. Siz yarınki kampanya için para ayırın (durumu olanlar). Yarın iki çocuğumuzu yaşatmak için kampanya başlatacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent AHBAP

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