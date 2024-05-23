MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su da Cannes'a gitti! "Türk lokumu gerçekten"

Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su da Cannes'a gitti! "Türk lokumu gerçekten"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 14:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Güzel oyuncu Cannes etkinliğinde ortaya çıktı ve pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su da Cannes'a gitti! "Türk lokumu gerçekten"

İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programına katılmasıyla ününe ün katan Ekin Su pozlarıyla ve değişimiyle dikkat çekiyordu.

Daha önce, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su Cülcüoğlu, yarışmanın kazananı olmuştu. Yarışma için göğüslerini büyüttüren Ekin Su yurt dışında oldukça popüler.

1

Ekin-Su Cülcüloğlu, 77. Cannes Film Festivali'nde bir marka etkinliğinde boy gösterdi.

2

Love Island'ın 29 yaşındaki galibi, bronz bacaklarını ve göğüs dekoltesini cüretkâr bir sarı elbiseyle sergiledi.

3
Ekin-Su ayrıca 3,8 milyon takipçisine Fransa'daki lüks etkinliğe davet edilmekten 'onur duyduğunu' söyledi. Pozlarını paylaşan oyuncuya sosyal medyada "Kıyafetin şahane", "Türk lokumu", "Şahanesin" yorumları yağdı.

İlginizi Çekebilir

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

 Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirimler devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirimler devam ediyor

 Columbia indirimlerinin kaçırmamanız gereken 10 ürünü

Columbia indirimlerinin kaçırmamanız gereken 10 ürünü

 A101'de bu hafta yok yok! Kurbanlık satışı başlıyor, MacBook Pro geliyor...

A101'de bu hafta yok yok! Kurbanlık satışı başlıyor, MacBook Pro geliyor...

 Adidas'ın çok satan modelleri burada! Üstelik her biri indirimli

Adidas'ın çok satan modelleri burada! Üstelik her biri indirimli

 Spor severler mutlaka almalı! Bir kulaklıktan çok daha fazlası...

Spor severler mutlaka almalı! Bir kulaklıktan çok daha fazlası...


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendini böyle savundu! "Kasten vurmadım..."Kendini böyle savundu! "Kasten vurmadım..."
Yasa teklifi çıldırttı! "5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile..."Yasa teklifi çıldırttı! "5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile..."
Hadise sahnede kendinden geçti! Hadise sahnede kendinden geçti!
Anahtar Kelimeler:
Ekin Su Cülcüloğlu
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Özel ve Destici önce el sıkıştı, açıklama yaparken ayrı düştü!

Özel ve Destici önce el sıkıştı, açıklama yaparken ayrı düştü!

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı... MSB'den açıklama

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı... MSB'den açıklama

Emekliler hakkında olay iddia: 'Onlara verdiğin çöpe gidiyor'

Emekliler hakkında olay iddia: 'Onlara verdiğin çöpe gidiyor'

CHP’yi üzen haber! Çankaya eski Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti

CHP’yi üzen haber! Çankaya eski Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti

Günlük 5 bin lira kazandığını söylemişti! O işçiler kaçak çıktı: Sınır dışı edilecekler

Günlük 5 bin lira kazandığını söylemişti! O işçiler kaçak çıktı: Sınır dışı edilecekler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.