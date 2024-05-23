Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su da Cannes'a gitti! "Türk lokumu gerçekten"

İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programına katılmasıyla ününe ün katan Ekin Su pozlarıyla ve değişimiyle dikkat çekiyordu.
Daha önce, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su Cülcüoğlu, yarışmanın kazananı olmuştu. Yarışma için göğüslerini büyüttüren Ekin Su yurt dışında oldukça popüler.
Ekin-Su Cülcüloğlu, 77. Cannes Film Festivali'nde bir marka etkinliğinde boy gösterdi.
Love Island'ın 29 yaşındaki galibi, bronz bacaklarını ve göğüs dekoltesini cüretkâr bir sarı elbiseyle sergiledi.
Ekin-Su ayrıca 3,8 milyon takipçisine Fransa'daki lüks etkinliğe davet edilmekten 'onur duyduğunu' söyledi. Pozlarını paylaşan oyuncuya sosyal medyada "Kıyafetin şahane", "Türk lokumu", "Şahanesin" yorumları yağdı.