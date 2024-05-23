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"Türkiye bunu konuşacak" Mafya liderinin mesajı ifşa oldu: O fabrikaya saldırı talimatı verdi: Savaşta iyi şanslar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.05.2024 15:32
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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Boyun'un sosyal medya hesabından adamlarına verdiği talimata ulaşıldı. Sarallara yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Boyun'un, "Hazır mısınız arkadaşlar? Savaşta iyi şanslar! O fabrikayı yakıp kül edin " dediği belirlendi.

"Türkiye bunu konuşacak" Mafya liderinin mesajı ifşa oldu: O fabrikaya saldırı talimatı verdi: Savaşta iyi şanslar

Türkiye dünden bu yana İtalya'da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un yakalanmasıyla ilgili detayları konuşuyor. Son olarak toplam gözaltı sayısı 21'e yükselmişti. Gözaltına alınanlardan birinin Türk diğerinin de Arnavut olduğu tespit edildi. Boyun operasyonunda daha sonra ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri Boyun'un adamlarına saldırı talimatı verdiği ve "Türkiye bunu konuşacak" dediği belirlendi.

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GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALMIŞTI

Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Barış Boyun, ilk kez 2022 yılının Ekim ayında İtalya'da ortaya çıktı. İddiaya göre eşi E.B.'yi karşılamak için Milano Bergamo Havalimanı'na giden Barış Boyun, üzerindeki silahla yakalandı. Bir ay cezaevinde yatan Boyun, daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Türk makamlarının iade talebi Boyun'un Kürt kökenli olduğu için Türkiye'de baskı gördüğünü ileri sürmesi üzerine sonuçsuz kaldı.

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YASA DIŞI OLAYLARA İFŞA OLDU

8 Mart akşamı Boyun'un Crotone'de ev hapsinde tutulduğu apartmanın kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayı araştıran İtalyan polisi, Boyun ve adamlarının İtalya'da da yasadışı çalışmalarını yürüttüğünü belirledi.

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ORTAK OPERASYON İÇİN KARAR

Bunun üzerine İtalya güvenlik ekipleriyle bağlantıya geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM ve Interpol -Europol Daire Başkanlığı ekipleri, operasyon için ortak karar aldı. Boyun'un elektronik kelepçesine gizli bir şekilde dinleme cihazı yerleştirilirken, adamlarının bazı araçlarına ise gizli kamera takıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, dinlenildiğinden habersiz olan Barış Boyun'un adamlarıyla birlikte Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi.

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KENDİNİ PATLATMAYA HAZIR BOMBACI

Boyun'un telefondaki adamlarına Burhanettin Saral'ın Çorlu'daki fabrikasına yönelik bir yangın saldırısı düzenlenmesinden, dronelerle fabrikanın izlenmesine ve fabrika içinde kendini patlatmaya hazır bir intihar bombacının hazırlanmasına kadar birçok detay teknik takibe takıldı.

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"ORAYI KÜL EDİN"

Boyun'un bir telefonunda adamlarına, "Hazır mısınız arkadaşlar? Savaşta iyi şanslar! O fabrikayı yakıp kül edin " dediği belirlendi. Boyun'un Aayrıca sosyal medyadan adamlarına "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye Bunu konuşacak" dediği ortaya çıktı.

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İADE EDİLECEK

Soruşturma kapsamında Boyun'un adamalarının uyuşturucudan elde edilen paraların araçların özel bölümlerine nasıl saklandığı da tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Türkiye'den giden uzman bir ekip ile İtalya polisi Roma ve Milano'da birçok adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 17'si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 kişi yakalandı. İtalya'daki adli işlemlerin ardından Boyun'un Türkiye'ye iade edileceği öğrenildi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Gözaltına alınanların terör amaçlı suç örgütü kurmak, silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İtalya
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