Haluk Levent ünlülere seslendi! Dayanışma büyüdü

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek açıklamasında bulundu.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM DESTEK VERDİ

"Dayanışma günleri" adı verilen bağış kampanyasına İbrahim Çelikkol, Hande Yener, Cenk Tosun, Merih Demiral, Umut Meraş, Caner Erkin, Mehmet Topal, Orhan Ovacıklı, Mert Hakan Yandaş gibi bir çok isim destek oldu.

İŞTE HALUK LEVENT'İN KAMPANYASINA DESTEK VEREN ÜNLÜLER

Levent o çağrıya destek veren ünlü isimleri böyle duyurdu! İşte o isimlerden bazıları: