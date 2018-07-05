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Haluk Levent yeleğini onun için sattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat için şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP harekete geçti. Çocuk, platform üyelerinin sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında yeleğini satan Haluk Levent'in elde ettiği gelir sayesinde yeniden işitme cihazına kavuşt

Haluk Levent yeleğini onun için sattı!

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satarak elde ettiği gelirle yeniden işitme cihazına kavuştu.

Anne karnında oksijensiz kalması nedeniyle iki kulağında da işitme sorunu yaşayan küçük Reşit'in tedavisine geçen yıl başlandı.

Ameliyat edilen ve işitme cihazı kullanmaya başlayan çocuğun yaklaşık 1 ay önce evlerinin önünde oynarken işitme cihazı çalındı.

Dar gelirli Polat ailesi, cihazın 7 yıl kullanım süresi olduğu için yeni bir işitme cihaz alamadı.
Polat ailesinin durumundan haberdar olan AHBAP üyeleri, durumu platformun Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'e iletti.

Konserlerinde giydiği ve kendisiyle adeta özdeşleşen yeleğini Reşit için sosyal medyada satışa çıkaran Levent'e ulaşan hayırsever bir iş adamı, çocuğun tedavi masraflarını karşılayacağını belirtti.

Gaziantep'teki AHBAP üyelerinin girişimleri ve iş adamının desteğiyle yeni cihaz alınan Reşit'in, yeniden duymaya başladığındaki mutluluğu ailesini sevindirdi.

Anne Emine Polat, yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık bir ay cihazsız kaldığını ifade ederek, bu sürede hırçın davranan Reşit'in yeniden gülmeye başladığını, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Polat, "Yeniden cihaz bulma umudum yoktu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi birçok yere gittim ama cihazı kısa süre önce almamız nedeniyle yenileyemedik. AHBAP ekibine ulaştık, onlar bize yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun." dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

AHBAP Yardımlaşma Kurulu Sorumlusu Buket Mutlugün Sağlam da Reşit'in durumunu sosyal medyadan öğrendiklerini ve Nizip ilçesine gidip aileyle tanışmaya ve durumu anlamaya çalıştıklarını anlattı.

Ziyaretin ardından yardım kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini vurgulayan Sağlam, "İşitme cihazı kulaklıklarının yenilenmesinde süre olması nedeniyle devlet kaynaklarından yararlanılamadı. Cihaza ulaşabilmek için tüm yollar tıkanınca Haluk Bey kampanya başlattı ve yeleğini satışa çıkardı. Hayırsever bir iş adamı da yeleği satın alarak Reşit'in tedavisi için sponsor oldu. İlk gittiğimiz günden beri Reşit çok cana yakın bir çocuktu. Biz o yüzden Reşit'in tedavisinin yapılmasını çok istedik ve şu an başardığımız için çok mutluyuz." diye konuştu,

AHBAP İl Başkan Yardımcısı Umut Özdil de Reşit'in işitme cihazına kavuşmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, çocuğun bundan sonraki kontrollerinde de yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent AHBAP

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