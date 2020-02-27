Haluk Piyes kamyon şoförü oldu!

Bizim Hikaye, Ateş, Kanımdaki Barut gibi filmlerin oyuncusu Haluk Piyes, hayaline kavuştu. Ünlü oyuncu, Almanya'nın Köln şehrindeki Flix Sürüş Okulu'na kayıt yaptırdı ve kamyon kullanım lisansı aldı.

Kamyon kullanım lisansı alan Piyes, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve kamyon şöförü oldu.

"Bu benim en büyük hayalimdi" diyerek Instagram'da paylaşım yapan Piyes, 35 tonluk dev araçla yollara çıkarken, "Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok, hep çalışmak var" dedi.

Piyes açıklamasında şunları söyledi: "Eğitim, hem Türkçe hem Almanca ve ehliyeti aynı yerde alabildiğin nadir yerlerden... Flix şöfor okulu!!! Arkadaşlar ben ilk derste 35 tonluk kamyonu kullanabildiysem sizler neler yaparsınız kim bilir! Hadi bakalım kolay gele... Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok!!! Çalışmak var!!! Kamnyon arkası sözlerinizi bekliyorum."

Piyes'in en son oyunculuk çalışması ise sinema filmi oldu.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" filminin çekimleri 17 Ekim 2019'da Konya'da başladı. Film için 14 milyon TL bütçe harcandı. Piyes, 16 yaşından bu yana; aile bağları, aile sevgisi ve gençlerin yanlış şeylerden uzak durmasıyla alakalı sosyal danışmanlık yapıyor ve seminerler veriyor.



