Hamam böceklerine uzaktan kumanda taktılar! Savaşlarda ve arama kurtarmada kullanılacak...

Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi’nden araştırmacılar, arama-kurtarmada çağ atlatacak bir çalışmaya imza attı. Japonya ve Endonezya’dan bir araştırma ekibi hamam böceklerinin hareketlerini yönlendirmek amacıyla böceklerin antenlerine ve vücutlarına elektrotlar yerleştirdi. Siber böceklere dönüştürülen hamam böcekleri deprem ve savaşlarda kullanılabilecek. Böcekler yapılan testlerden geçti.

ENGELLERİ TEK TEK AŞTILAR

TRT Haberin Sciencealert'a dayandırdığı habere göre, araştırmacılar hamam böceklerinin anten ve vücutlarına elektrotlar yerleştirerek bir sistem kurmayı başardı. Bilim insanları yaptıkları deneylerde siber hamam böceklerinin kum, taş, ahşap, engelli zeminlerde sorunsuz ilerlediği gözlemledi.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILMALI"

Zorlu arazideki başarılı performansı nedeniyle siber hamam böceklerinin enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.

Ancak araştırma ekibi, böceklerin bu duruma nasıl tepki verdiği konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu araştırma Soft Robotics dergisinde yayımlandı.