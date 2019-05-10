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Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Doğum yeri Hatay’da, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanan Hamdi Alkan, 30 yıldır biriktirdiği koleksiyonları bağışladı.

Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, memleketi Hatay’da Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor.

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Restore edilen eski bir konağı müze haline getiren Alkan, açılışı 23 Temmuz’da yapacak.

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Mekanı ziyaret eden ve inceleyen Alkan, “30 yıldır Hatay’la ilgili biriktirdiğim kartpostal, tablo, mektup ve telgraf gibi koleksiyonlarımı bağışladım” dedi.

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Altı odada sergilenecek eserler için, her bir odanın kendine ait hikayesi olacağını söyleyen Alkan, “Hikayeler Mehmet Tekin Hoca tarafından yazılıyor. Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin’le bu kararı verdik. En ilgi çekici parça ise Hatay Reisi Meclis Başkanı Tayfur Sökmen’e İsmet İnönü’nün yazdığı mektup” şeklinde konuştu.

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