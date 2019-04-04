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Hamdi Alkan'da eşi Selen Görgüzel'in dekoltesi hakkında şaşırtan yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan, bir ödül töreninde cesur kıyafetiyle dikkat çeken eşi Selen Görgüzel hakkında şaşırtıcı bir yorumda bulundu.

Hamdi Alkan'da eşi Selen Görgüzel'in dekoltesi hakkında şaşırtan yorum

kızıyla görüntülenen Hamdi Alkan şu sıralar albüm telaşında olan eşi Selen Görgüzel'e serzenişte bulundu.

Hamdi Alkan, “Ayşe’nin ara tatili var. Kitap alışverişine çıktık” dedi. Sözcü'nün haberine göre son zamanlarda kendisinin kızlarının peşinden koştuğunu dile getiren Hamdi Alkan, “Kız babası dert babası. Annesi albüm peşinde ben kızların peşinde, öyle gidiyoruz işte” diyerek eşi Selen Görgüzel’e de göndermede bulundu.

DERİN YIRTMAÇ TEPKİSİ

Katıldığı bir ödül töreninde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çeken Görgüzel, ‘Hamdi Bey kıyafetlerinize karışıyor mu?’ sorusuna; “Hamdi Bey’in beni engellemek gibi bir hakkı yok” diyerek resti çekmişti.

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Eşinin kıyafetini nasıl bulduğu sorulan Alkan, “O konuyu hiç açmayalım. Zaten Selen açmış açacağı kadar. Şaka bir yana şarkı çok güzel, o da bir yola girdi” diyerek esprili gönderme yaptı.

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