Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla yürek hoplattı!

Güzel sanatçı Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda uzun süredir evli olduğu oyuncu Hamdi Alkan ile boşanmıştı. Hayatına devam eden güzel sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle yatak pozu veren Görgüzel, adeta olay yarattı.

YATAK POZUNA YORUM YAĞDI

Güzel sanatçı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam ediyor.

Son olarak derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle yatak pozlarını paylaşan güzel şarkıcı olay yarattı.

Cesur dekoltesini takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçilerinden bazıları güzel sanatçının pozunun altına, "Yok artık Selen Hanım ne yaptınız böyle" gibisinden yorumlarda bulundu.

İşte güzel sanatçının cesur Instagram pozları;

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