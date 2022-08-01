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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla yürek hoplattı!

01.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sık sık konser veren güzel sanatçı, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle yatak pozu verdi. Selen Görgüzel'in pozlarına beğeni yağdı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla yürek hoplattı!

Güzel sanatçı Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda uzun süredir evli olduğu oyuncu Hamdi Alkan ile boşanmıştı. Hayatına devam eden güzel sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle yatak pozu veren Görgüzel, adeta olay yarattı.

YATAK POZUNA YORUM YAĞDI

Güzel sanatçı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam ediyor.

Yeni Proje (3)

Son olarak derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle yatak pozlarını paylaşan güzel şarkıcı olay yarattı.

Yeni Proje (4)

Cesur dekoltesini takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçilerinden bazıları güzel sanatçının pozunun altına, "Yok artık Selen Hanım ne yaptınız böyle" gibisinden yorumlarda bulundu.

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İşte güzel sanatçının cesur Instagram pozları;

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Instagram
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