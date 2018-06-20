Hamdi Alkan'ın kızı sonunda silikonlarına kavuştu

Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Zeynep Alkan silikon taktırdı

1 / 9 Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan (20) göğüslerine silikon taktırdı.

2 / 9 Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

3 / 9 Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

4 / 9 Sen söyleyince değişmiyor." diye karşılık vermişti.

5 / 9 ZEYNEP ALKAN KİMDİR? Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylı.

6 / 9 Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi var.

7 / 9 Zeynep Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı.

8 / 9 Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı.