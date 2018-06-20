Hamdi Alkan'ın kızı sonunda silikonlarına kavuştu

Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Zeynep Alkan silikon taktırdı
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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan (20) göğüslerine silikon taktırdı.
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Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Sen söyleyince değişmiyor." diye karşılık vermişti.
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ZEYNEP ALKAN KİMDİR?
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylı.
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Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi var.
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Zeynep Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı.
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Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı.
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Zeynep Alkan şimdi ise Roma'da Performing arts (performans sanatları) okuyor.
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