MAGAZİN

Hamdi Alkan'ın kızı sonunda silikonlarına kavuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan (20) göğüslerine silikon taktırdı

Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Zeynep Alkan silikon taktırdı

1 / 9

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan (20) göğüslerine silikon taktırdı.
2 / 9

Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
3 / 9

Bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zeynep Alkan'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
4 / 9

Sen söyleyince değişmiyor." diye karşılık vermişti.
5 / 9

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylı.
6 / 9

Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi var.
7 / 9

Zeynep Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı.
8 / 9

Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı.
9 / 9

Zeynep Alkan şimdi ise Roma'da Performing arts (performans sanatları) okuyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamdi alkan zeynep alkan

En Çok Okunan Haberler

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Galatasaray Nagatomo transferini bitirdi

Galatasaray Nagatomo transferini bitirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mülteci Hakları Derneği'nden Demet Akalın'a dava

Mülteci Hakları Derneği'nden Demet Akalın'a dava

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Kardeşiyle tatil yaptı

Kardeşiyle tatil yaptı

Playboy Instagram'ın en güzellerini belirledi

Playboy Instagram'ın en güzellerini belirledi

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la aşk tazeliyor

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la aşk tazeliyor

Murat Dalkılıç: Minnoş müzik mafyacıkları!

Murat Dalkılıç: Minnoş müzik mafyacıkları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.