Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan güzelliğiyle baş döndürdü! Beğeni yağdı...

23 yaşındaki Zeynep Alkan, tatilden verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Alkan'ın Instagram'da 565 bin takipçisi bulunuyor. Pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmayan Alkan, mini şortuyla kamera karşısına geçti.
Zeynep Alkan süper mini şortlu pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Cesur pozlarıyla gündeme gelen Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Arti gibi projelerde yer aldı.
Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan'ın tiyatro eğitimi bulunuyor.
İşte Zeynep Alkan'ın Instagram pozları...
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