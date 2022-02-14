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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılıyor mu? İddiaları güçlendiren paylaşım

14.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel ile evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hamdi Alkan, Sevgililer Günü'nde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılıyor mu? İddiaları güçlendiren paylaşım

2014 yılında nikah masasına oturan Selen Görgüzel (43) ile Hamdi Alkan (55), hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Görgüzel ve Alkan'ın, boşanacağı ileri sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Alkan, “Memlekette daha önemli mevzular var. Annem yoğun bakımda, şu an başka boyuttayım. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım’ın doğum günü var, ona sorun” dedi.

"ÇANTACIM DEĞİL"

Görgüzel de, “Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz” ifadelerini kullandı.

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SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE 'TEK KİŞİLİK' PAYLAŞIM

Çiftten Hamdi Alkan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yayınladığı fotoğrafta yanında eşinin yer almadığı görülen Alkan, gönderisinde, "Kalbiniz her daim sevgi ile çarpsın. Söylediğiniz her aşk dolu sözün içi dolu olsun. Sevdiklerinizin gözlerine daha çok ve samimi hislerle baktığınız zamanlarınız çok olsun." ifadelerine yer verdi.


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Hamdi Alkan
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