Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den örnek davranış!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, Marmaris tatilleri sırasında Yalancıboğaz yolunda orman kıyısına atılan çöpleri görünce dayanamadı. Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte bir saat boyunca çöp topladı.

Instagram'dan paylaşım yapan Hamdi Alkan, bir saatlik yürüyüş yaparak dört torba çöp topladıklarını duyurdu. Alkan paylaşımında, "Marmaris “Yalancıboğaz” yolu..Yol kenarına atılan plastik,cam,naylon,metal,izmarit vs gibi atıkları @selengorguzelalkan ile toplamaya çalıştık.Bir saatlik yürüyüş 4 koca torba atık.Biraz duyarlı olalım diyoruz" notunu yazdı.





