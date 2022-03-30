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  4. Hamdi Alkan yasak koydu! Selen Görgüzel konuşursa 2.5 milyon TL ödeyecek

Hamdi Alkan yasak koydu! Selen Görgüzel konuşursa 2.5 milyon TL ödeyecek

30.03.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan’ın geçen hafta boşandığı 8 yıllık eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı koydurduğu ortaya çıktı. Görgüzel, biten evliliği hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek.

Hamdi Alkan yasak koydu! Selen Görgüzel konuşursa 2.5 milyon TL ödeyecek

Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

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Sabah’tan Gökhan Gökduman’ın haberine göre; Selen Görgüzel'in boşanmanın ardından dinlenmek ve müzik çalışmaları yapmak için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

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Hamdi Alkan
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