Hamile kalan üniversite öğrencisinin ailesine cevabı sosyal medyada gündem yarattı! “Sevgilim hapşırınca...”

TikTok’ta ‘juyoungkang’ ismiyle paylaşım yapan genç bir kızın videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. 26 milyonun üzerinde izlenmeye alan videoda 23 yaşındaki kız, üniversitede okumaya gittikten 1 yıl sonda erkek arkadaşından hamile kaldı. Hamilelik haberini katı Hristiyan inancı olan ailesine vermek istemeyen genç kız herkesi şaşırtacak bir bahane buldu.

“HAPŞIRDIĞI SIRADA HAMİLE KALDIM”

Genç kızın ailesine anlattığı bahaneyi sosyal medyada itiraf etmesi üzerine kullanıcıların dikkatini çekti. Genç kız, sevgilisiyle spor antremanından eve geldikleri sırada camı açtıklarını söyledi. Açık camdan gelen soğuk havanın etkisiyle erkek arkadaşının üşüdüğünü ve bir anda açık olan pantolunun düğmesinde çıkan spermlerin üzerine bulaştığını anlattı. Aralık kalan düğmeden üzerine sıçrayan spermler nedeniyle hamile kaldığını anlatan genç kızın gönderisi herkesi şaşırttı.



