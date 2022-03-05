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Gelinin bekarlığa veda videosunu izleyen damat düğünü iptal etti! O görüntüler olay yarattı

05.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de ismi açıklanmayan bir gelin ve damat şaşkına çevirecek bir karara imza attı. Düğünün bir gece öncesinde arkadaşıyla bekarlığa veda partisi düzenleyen gelinin eğlence görüntüleri damada ulaşınca ortalık karıştı. Damat videoyu izledikten sonra düğünü iptal etmeye karar verdi. Söz konusu görüntülerde gelinin kız arkadaşlarıyla birlikte erkek striptizci ile cinsel ilişkiye girdiği ve vücudundan çikolata yediği belirtildi.

Gelinin bekarlığa veda videosunu izleyen damat düğünü iptal etti! O görüntüler olay yarattı

İngiltere’de düğün arifesindeki bir çiftin başına gelenler ülke gündemine yerleşti. İsmini açıklamak istemeyen bir damat düğünden bir gece önce müstakbel eşi ve arkadaşlarının bekarlığa veda partisi gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak partide alkolü fazla kaçıran gelin ve arkadaşları sahne alan bir striptizci ile cinsel ilişkiye girdi. Davetlilerin ayrıca sırayla striptizcinin vücudundan çikolata yediği anlar da görüntülere yansıdı.

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GELİNİN KARDEŞİ GÖNDERMİŞ

Videoyu damada ileten kişi de çok geçmeden ortaya çıktı. İddialara göre damada bekarlığa veda partisinden anları gönderen kişinin gelinin bir süre önce kavga ettiği kız kardeşi olduğu belirtildi. Ablasından intikam almak isteyen kız kardeş, eniştesine gönderdiği görüntülerden sonra düğünün iptal olmasına neden oldu.

DAMADI İKNA ETMEK İSTEDİ

Düğünün iptal olması üzerine gözyaşlarına boğulan ve ne yapacağını bilemeyen gelin, müstakbel eşini arayarak özür diledi. Düğüne dair bütün planların iptal olmasına rağmen gelinin damdı ikna etmek için çabaladığı ifade edildi.

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İngiltere
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