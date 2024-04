Hamile kalmak için ilginç yollara başvurmuştu! Kourtney Kardashian kendi sütünü sağıp...

Müzisyen Travis Barker ile evlenen reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, tüp bebek tedavisini bıraktıktan kısa süre sonra hamile kalarak doğum yapmıştı.

Hamile kalmak için seks orucundan farklı masaj denemelerine kadar pek çok tavsiye deneyen Kardashian son itirafıyla gündemde.

İlginç sağlık trendlerine yabancı olmayan Keeping Up With The Kardashians yıldızı, birkaç saat boyunca kendini iyi hissetmedikten sonra kendi sütünün sağarak bir bardak içtiğini itiraf etti.

Yatakta uzanırken çekilmiş bir selfie'sini paylaşan Kourtney, paylaşımında "Bu filtre çılgınca ve az önce bir bardak anne sütü sağdım çünkü kendimi hasta hissediyorum" dedi.

SÜTÜNÜ ARTIRMAK İÇİN BAKIN NELERİ TERCİH ETTİ

Kourtney beş aydır oğlu Rocky Thirteen'i emziriyordu ve amaranth, arpa, darı, yulaf ve pirincin yanı sıra kemik suyu, kemik suyu güveçleri, kichari alarak süt desteğini en üst düzeye çıkardığından bahsetti.