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Hamile olan Elsa Hosk çıplak pozlarıyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü 'melek'lerinden Elsa Hosk, sır gibi sakladığı hamileliğini sosyal medya hesabından verdiği çıplak pozlarla duyurdu. Hosk, "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum" dedi.

Hamile olan Elsa Hosk çıplak pozlarıyla olay oldu

Victoria's Secret'ın İsveçli modeli Elsa Hosk, anne olmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki model, hamilelik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak pozlarla duyurdu.

Profesyonel çekimler yaptırdığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşırken, "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Bebek sahibi olacağım için heyecanlı olmanın ötesinde hayallerimin erkeğiyle hayatın bir sonraki bölümüne başlayacağım için şanslı hissediyorum" ifadesini kullandı.

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Hosk, 2015 yılından bu yana iş insanı Tom Daly ile aşk yaşıyor.

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Hosk, geçtiğimiz günlerde, New York Soho'daki tarihi Cast Iron bölgesindeki evini 3,5 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

Yayınladığı videoda birçok takipçisinin evinin içini görmek istediğini belirten Hosk, dairesini bütün detaylarıyla gözler önüne sermişti.

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Hosk'un kısa bir süre önce satın aldığı iki yatak odalı, iki banyolu, asma katlı stüdyo dairenin bir de şehir manzarasını gözler önüne seren geniş bir terası bulunuyor.

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