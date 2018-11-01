MAGAZİN

Hamile olan Fahriye Evcen: Cinsiyeti belli değil

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

Bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti samimi açıklamalar yaptı. Hamile olan Evcen kimseden tavsiye almadığını söyledi

Hamile olan Fahriye Evcen: Cinsiyeti belli değil

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Bebek bekleyen mutlu çift merak edilen soruları yanıtladı.

"Mutluyuz heyecanlıyız, tarifsiz çok güzel bir duygu" diyen Evcen şu açıklamayı yaptı:

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL

"Tabi ki bazı hassasiyetler oluyor, her hamilelikte olduğu gibi ama her şey doğalında nasılsa öyle ilerliyoruz. Bu süreçte kimseden hiçbir tavsiye almıyorum. Kitap falan da okumuyorum. Zaten her şeyi hissediyorsun.

Aşerme henüz başlamadı. Ama ilerleyen zamanlarda gecenin geç saatlerinde buralarda görebilirsiniz Burak’ı.

Bebeğimizin cinsiyetti henüz belli değil."

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