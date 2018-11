Hamile olan Fahriye Evcen: Cinsiyeti belli değil

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Bebek bekleyen mutlu çift merak edilen soruları yanıtladı.

"Mutluyuz heyecanlıyız, tarifsiz çok güzel bir duygu" diyen Evcen şu açıklamayı yaptı:

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL

"Tabi ki bazı hassasiyetler oluyor, her hamilelikte olduğu gibi ama her şey doğalında nasılsa öyle ilerliyoruz. Bu süreçte kimseden hiçbir tavsiye almıyorum. Kitap falan da okumuyorum. Zaten her şeyi hissediyorsun.

Aşerme henüz başlamadı. Ama ilerleyen zamanlarda gecenin geç saatlerinde buralarda görebilirsiniz Burak’ı.

Bebeğimizin cinsiyetti henüz belli değil."