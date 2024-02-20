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Hamile olan Gonca Vuslateri bebeğinin babası hakkında konuştu: "Devlet memuru"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 17:34 | Son Güncelleme:
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Bambaşka Biri dizisinde Sedef rolüne hayat veren Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu söylemişti. Yedi aylık hamile olan oyuncu Gonca Vuslateri, bebeğin babası hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamile olan Gonca Vuslateri bebeğinin babası hakkında konuştu: "Devlet memuru"

Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

Gonca Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

GONCA VUSLATERİ3

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten... Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim... Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar.

"HİÇBİR ORTAK YANIMIZ YOK"

Geçtiğimiz gün bir programa katılan Vuslateri, şimdi ise sevgilisiyle ilgili konuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" dedi.

GONCA VUSLATERİ2

KIZININ ADINI ASYA KOYACAK

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğini daha önce birçok kez dile getiren oyuncu, kızının adını Asya (yapımın başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin ismi) koyacağını da açıkladı.

GONCA VUSLATERİ

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Gonca Vuslateri Oyuncu sevgilisi
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