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Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'dan açıklama

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 20.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Sevgilisi Guido Senia ile katıldığı davette şiş karnından dolayı hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'dan açıklama

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün katıldığı davette şiş karnıyla hamile olduğu söylenen Subaşı, iddiaları kısa sürede yalanladı.

"GÖBEK Mİ BEBEK Mİ?

Senia ile davette poz veren Subaşı, göbeği ile dikkat çekti ve sosyal medyada olay olan fotoğrafa pek çok yorum geldi. Subaşı'nın takipçileri "Bebek mi göbek mi?" diye sormuştu.

"ELBİSENİN KUMAŞI GÖBEĞİME YAPIŞMIŞ"

Magazine bomba gibi düşen iddiayla ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Ne bebek ne göbek. Fotoğraf çekilirken Guido'nın eli belimde olunca elbisenin askısı aşağıya inmiş, kumaşı da ince olduğu için göbeğime yapışmış. O görüntü için yanlış elbise seçimi diyebilirim. Bu arada herkes elbiseme bayıldı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı hamile göbek Guido Senia

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