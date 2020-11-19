Hamilelik Emily Ratajkowski durdurmadı! Açıldıkça açıldı

Emily Ratajkowski, hamileliğin tadını çıkarmak için oyuncu eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte Los Angeles'a gitti. Cesur pozlarıyla tanınan mankeni hamileliği de durdurmadı. Her gün fotoğraflarına yenisini ekleyen Emily Ratajkowski, dün Instagram’a D vitamini banyosu yaparken verdiği pozları paylaştı.

EMİLY RATAJKOWSKİ GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

ABD’li model Emily Ratajkowski, çarpıcı tasarımlara sahip hamile kıyafetleri ile her gün Instagram’ı şenlendirmeye devam ediyor.

Beyaz parlak büstiyerle poz veren Emily Ratajkowski pozları her zamanki gibi hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. 29 yaşındaki model her fotoğrafta olduğu gibi bu fotoğraflarda da iyice belli olmaya başlayan karnını ön plana çıkarmayı ihmal etmedi.

İlk olarak Robin Thicke's Blurred Lines klibinde boy gösteren manken 26 ekim tarihinde hamileliğini duyurmuştu.



