Hamilelik iddiasıyla gündemdeydi! Alina Boz'un davet tarzının bedeli dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yaz başından beri aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Önceki gün bir davette görüntülenen Boz balayı açıklamasıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.

'Görmek istediğim bir sürü yer vardı, bir sürü şey vardı. Umut sağ olsun beni her yere götürdü.' sözleri ile sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlü oyuncu hakkındaki bombayı ise Demet Akalın patlamıştı.

'BU KIZ HAMİLE'

Akalın çıkan haberlerin altına ''bu kız hamile' yorumu yapmış ve bu iddiasıyla dikkat çekmişti.

Şimdilerde hamile olduğu söylenen Alina Boz davet tarzıyla da takipçilerinden tam not aldı. Işıltılı mini bir etek ve ışıltılı bir üst giyen Boz'un takımının fiyatı ortaya çıktı.

ŞIKLIĞININ BEDELİ...

Alina Boz'un üst giyimi 45 bin 210 TL iken, eteği ise 69 bin 738 TL'ymiş. Ünlü ismin tarzının bedeli sosyal medyada fazla bulundu.







