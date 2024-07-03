Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı

Ünlü isimler şehir hayatının karmaşasından sıkılıp kendilerine yeni yerler arıyorlar. Koray Avcı da şehir hayatını bırakıp soluğu doğada alan, huzuru masmavi denizde bulan ünlülerden biri oldu.

KAPTANLIK EĞİTİMİ ALDI

Şarkıcı Koray Avcı radikal bir karar aldı ve yaşamını baba yadigârı mütevazı bir teknede sürdürmeye karar verdi.

'Avcı' adını verdiği teknesinde yaşayan ünlü şarkıcı 'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım' dedi.

Yaz aylarını teknesinde geçiren Koray Avcı karaya sadece ihtiyaçları için çıkıyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümününü teknesinde geçiriyor.





