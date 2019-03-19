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Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu neden olur? İdrar yolu enfeksiyonunu önlemenin yolları nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Gebelikle ortaya çıkan idrar yolu değişikliklerine bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonlarında artış görülebiliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmezse böbrek enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Gebelikte 6 ve 24. aylar arasında enfeksiyon görülmesinde artış olduğunu belirten uzmanlar, enfeksiyondan korunma yollarını anlattı.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu neden olur? İdrar yolu enfeksiyonunu önlemenin yolları nelerdir?

Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Böbrek enfeksiyonları erken doğum ve bebekte düşük doğum ağırlığına neden olur. Tedavi erken ve uygun şekilde yapılırsa bu enfeksiyonların bebeğe zararı olmaz” açıklamasında bulundu.

Hamilelikte büyüyen rahmin idrar torbasının arkasında olduğunu, artan ağırlığı nedeniyle mesaneye baskı yapıp boşalmasını engellediğini ve mesanede uzun süre kalan idrarın enfeksiyonların artmasına neden olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Gebeliğin 6-24’üncü haftaları arasında idrar yolu enfeksiyonları açısından risk artar” dedi.

TEDAVİ BEBEĞE ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE UYGULANIYOR

İdrar yaparken ağrı ve yanma, idrar yapma sıklığında artma, idrarda kan, karnın alt kısmında kramp ve ağrı, ateş, titreme, mesanede baskı hissi ve hassasiyet gibi şikayetlerde doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Tedavide antibiyotikler kullanılıyor. Kullanılan antibiyotikler bebeğe zarar vermeyecek şekilde seçiliyor” şeklinde konuştu. Dr. Meltem Çam hamilelere şu önerilerde bulundu:

• Günde 6-8 bardak su içilmeli.
• Yaban mersini ekstreleri kullanılabilir.
• Kafein, alkol, rafine şeker ve hazır meyve suları tüketilmemeli.
• C vitamini (günde 250-500 mg), beta karoten (günde 25,000-50,000 ünite) ve çinko (günde 30-50 mg) enfeksiyon riskini azaltır.
• Sık idrar yapılmalı ve mesane tamamen boşaltılmalı.
• İlişkiden önce ve sonra idrar yapılmalı.
• İdrar yolu enfeksiyonu varsa cinsel ilişkiye ara verilmeli.
• Cinsel bölge temizliği düzenli ve önden arkaya doğru yapılmalı. Sert sabunlar ve kimyasallar kullanılmamalı. Sık çamaşır değiştirmeli. Sıkı çamaşır ve kıyafetler giyilmemeli ve pamuklu çamaşır tercih edilmeli.
• Banyoda 30 dakika üzerinde ıslak kalınmamalı.

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