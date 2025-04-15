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Hamileyken virüs kaptı, karnındaki bebeği sağır oldu! Milyonlarca anne aynı durumda olabilir! Bakın nasıl bulaşıyor...

Carla Sobrini isimli kadın bebeğine üç aylık hamileyken büyük çocuğundan virüs kaptı. Bulaşan bu virüs nedeniyle karnındaki bebeği sağır olarak dünyaya geldi. Uzmanlar ise anne adaylarını bu virüs konusunda uyardı.

Hamileyken virüs kaptı, karnındaki bebeği sağır oldu! Milyonlarca anne aynı durumda olabilir! Bakın nasıl bulaşıyor...
Jale Uslu

Carla Sobrini isimli kadın, büyük çocuğundan hamileliği sırasında ilk kez CMV virüsü kaptı. Yeni doğan bebeği işitme testinde başarısız olunca gerçek ortaya çıktı. Bebek beş haftalık olduğunda, iki işitme testinden daha geçemedi ve yapılan araştırma sonucunda yaygın ancak az bilinen sitomegalovirüs (CMV) sonuçları pozitif çıktı.

BEBEK SAĞIR DOĞDU

Bu virüs nedeniyle de bebek iç kulaktaki tüy hücrelerinin hasar görmesiyle sağır oldu. Ayrıca, bu virüsün körlüğe, beyin hasarına, gelişimsel gecikmelere ve muhtemelen anne karnındaki bebekte otizme neden olabileceği belirtildi.

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Daily Mail'de yer alan habere göre, 38 yaşındaki anne Carla, "Hamileliğimin ilk üç ayında CMV'ye yakalandığımı öğrendiğimizde hayatımın en kötü günüydü. Kendimi iyi hissetmediğimi hatırlamıyordum ve doğum öncesi randevularda hiç kimse CMV'den bahsetmedi" dedi. Virüsü hiç duymadığını belirten Carla, hamileliği sırasında herhangi bir sağlık sorunu da yaşamadığını ekledi.

"EMZİĞİNİ EMDİM"

Carla yaptığı açıklamada "Leonardo'nun emziğini emdim, çatal bıçak takımını kullandım ve ellerimi yıkamadan bezini değiştirdim. CMV hakkında bilgim olsaydı bunlar kolayca önleyebileceğim şeylerdi.' dedi.

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Londra'daki St Mary's Hastanesi'nde çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Profesör Hermione Lyall hamile kadınların CMV hakkında bilgi sahibi olmaları ve hastalığa yakalanmayı önlemek için önlemler almaları halinde (örneğin, bebeklerini dudaklarından öpmemeleri, bez değiştirdikten sonra ellerini yıkamaları ve çocuklarının yemeğini bitirmemeleri gibi) bebeklere yönelik riskin tamamen azalacağını belirtiyor.

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Bu virüs, yetişkinlerde ve çocuklarda genellikle zararsız ve hiçbir belirti göstermiyor ancak, bağışıklık sistemleri henüz gelişmediği için ilk trimesterdeki bebekler için bir risk yaratıyor. Tükürük ve idrar gibi vücut sıvılarıyla bulaşan hastalık, çoğunlukla hijyen koşullarının yetersiz olması nedeniyle küçük çocuklar arasında yayılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sağırlık virüs bebek
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