Hamsi sarma tarifi! MasterChef hamsi sarma tarifi: Hamsi sarma nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Hamsi sarma tarifi merak ediliyor. MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde Karadeniz mutfağının efsane lezzeti Hamsi sarma yer aldı. Hamsi sarmanın sırrı, taze ve kaliteli malzemelerde yatıyor. Peki, hamsi sarma nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Hamsi sarma tarifi! MasterChef hamsi sarma tarifi: Hamsi sarma nasıl yapılır, püf noktası nedir?
Sedef Karatay

Hamsi sarma nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Karadeniz mutfağının efsane lezzeti hamsi sarmayı evde denemek isteyenler için işte adım adım tarifine ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 500 gram temizlenmiş, kılçığı alınmış hamsi: Pulları iyice temizlenmiş, bütün halde olsun ki sarma mükemmel tutsun.
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı: Üzerine gezdirerek parlaklık ve lezzet katın.
  • Tuz: Pilava ve balığa göre damak tadınıza göre ayarlayın.
  • 1 su bardağı pirinç
  • İnce ince doğranmış 1 adet orta boy soğan: Soğanın tatlılığı pilavı yumuşatır.
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • İnce ince doğranmış yarım demet maydanoz
  • İsteğe bağlı ekstralar:
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı yenibahar

TARİF

  • Pilavı yapmak için: Fıstıkları ekleyin, pembeleşince pirinci ilave edin ve birkaç dakika kavurun. Kuş üzümü, tuz, karabiber, yenibahar ve sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra doğranmış maydanozu karıştırıp soğumaya bırakın.
  • Hamsilerin yarısını, deri kısmı alta gelecek şekilde tepsiye sıkı sıkı dizin. Boşluk bırakmayın ki pilav sızmasın.
  • Üzerine hazırladığınız iç pilavı eşit şekilde yayın. Her lokma lezzetli olsun diye homojen dağıtın.
  • Kalan hamsileri bu kez deri kısmı üste gelecek şekilde pilavın üzerine dizin. Üst katman kızarırken çıtır çıtır bir doku elde edeceksiniz.
  • Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve tuz serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25–30 dakika pişirin. Hamsiler güzelce kızardığında fırından çıkarın.
  • Püf noktaları: Hamsilerin pullarını iyice temizleyip kılçıklarını alın, ama bütün şeklini koruyun. Bu, sarmayı dağılmadan kesmenizi sağlar. Dilerseniz pilavın içine çok az dereotu veya taze nane ekleyerek ferahlık katabilirsiniz. Karadeniz havasını sofranıza taşır. Fırını önceden ısıtmayı unutmayın; yoksa pişme süresi uzar ve lezzet kaçar. Taze hamsi kullanın donmuş olanı eritirken suyunu salabilir ve pilavı ıslatabilir.

AFİYET OLSUN!

